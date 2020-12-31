رابح صقر يغني باللهجة المصرية لأول مرة في ألبومه الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل المطرب السعودي الكبير رابح صقر وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه الجمعة، ويحمل اسم "مرحبا".

ويخوض صقر في ألبومه الجديد تجربة الغناء لأول مرة باللهجة المصرية، إذ يقدم أغنيتين، الأولى تحمل اسم "تكة" من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، والأغنية الثانية بعنوان "أخباره إيه".



وكان الفنان السعودي رابح صقر طرح برومو أحدث أغنياته "مرحبا" ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم.





وبهذه المناسبة وبالتزامن مع طرح ألبومه الجديد خصص موقع "تويتر" رمزا تعبيريا عبارة عن صورته مع هشتاق #مرحبا_1_1_2021 و#رابح 2021.

وعبر حسابه على "تويتر"، وجه رابح صقر الشكر للتطبيق وشركة روتانا على تخصيص هذا الرمز له ليصبح أول فنان عربي تخصص له هذه الميزة.

ويضم ألبوم رابح صقر الجديد 24 أغنية، تعاون في 5 أغنيات منها مع المستشار تركي آل الشيخ، أما أغنية "مرحبا" فتعد الرئيسية في الألبوم، وهي من تأليف الشاعر واحد، وألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.



