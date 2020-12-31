سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الدولار، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، مقابل الجنيه، فيما استقر الدرهم الإماراتي.

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنوك إلى 19.20 جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وزاد متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء و 19.38 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء و 19.35 جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.19 جنيه للشراء و19.38 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.23 جنيه في المصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.45 جنيه في بنك البركة.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

أسعار الدولار والإسترليني

على موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.33 جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع، مقابل 21.14 جنيه للشراء و 21.33 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 4.180 جنيه للشراء و 4.207 جنيه للبيع، مقابل 4.174 جنيه للشراء و 4.201 جنيه للبيع، أمس.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.270 جنيه للشراء و 4.298 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الدينار الكويتي إلى 51.46 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع، مقابل 51.22 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع، أمس.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.