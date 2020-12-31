370 غارة إسرائيلية في 2020.. سوريا ولبنان ولغزة النصيب الأكبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 370 غارة امتدت من غزة جنوبا وحتى سوريا ولبنان شمالا.. حصيلة كشف عنها الجيش الإسرائيلي لعام يطوي ساعاته الأخيرة.

عامٌ وإن كان ثقيلا بنيرانه وأحداثه التي شملت أيضا القدس الشرقية والضفة الغربية، إلا أنه مرّ بسلام بالنسبة لإسرائيل، مقارنة مع السنوات التي سبقته.

ففي تقرير تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "بالإضافة إلى تنفيذ 50 غارة على أهداف في عمق أراضي سوريا خلال 2020، تم القيام بـ20 عملية نوعية وخاصة على حدود لبنان وسوريا"، دون مزيد من التفاصيل.





وفي ذات الجغرافيا، لفت الجيش إلى أن الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان "شهدت 10 محاولات للتسلل عبر السياج الأمني".

وإلى جانب ذلك، أحبطت القوات الإسرائيلية "محاولتيْن قام بهما حزب الله لتنفيذ عمليات تخريبية على الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى تشويش عملية أخرى لخلية تابعة للحزب على الحدود السورية".

نشاطٌ إسرائيلي شمل أيضا "اكتشاف وإحباط مفعول حقليْن للعبوات الناسفة على الحدود السورية، والقضاء على خلية زرعت إحداهما".

وفي تقييمه للعام الجاري، نوّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بأن 2020 "شهد انخفاضًا في عدد الهجمات والمصابين الإسرائيليين مقارنة بالأعوام الماضية".

لكنه في المقابل "شهد ارتفاعًا ملحوظًا بالمعركة ما بين الحروب التي تهدف لصد محاولات التموضع على حدود إسرائيل ولإبعاد الحرب المقبلة".

جبهة غزة والضفة

وإلى الجنوب، حيث قطاع غزة، وثّق الجيش الإسرائيلي إطلاق 176 قذيفة صاروخية وهاون من القطاع، واكتشاف نفق على الحدود، خلال هذا العام.

وسقط 90% من تلك المقذوفات في مناطق مفتوحة بإسرائيل، فيما اعترضت منظومة القبة الحديدية 80 قذيفة وصاروخا، خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد غاراته، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أغار على نحو 300 هدف في قطاع غزة.

كما أحبط 38 محاولة للتسلل عبر السياج الأمني، بين قطاع غزة وإسرائيل.

أما الضفة الغربية فشهدت استقرارًا في الأحداث خلال عام 2020. ففي هذا العام، "جرت نحو 1500 عملية إلقاء حجارة على الطرقات مقارنة بـ 1460 في 2019".

المعركة ما بين الحروب

من جهة ثانية، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن معطيات سلاح الجو تشير إلى "ارتفاع ملحوظ في النشاطات المخصصة للمعركة ما بين الحروب حيث تم تنفيذ أكثر من 1800 طلعة لطائرات ومروحيات حربية".

وبينما حلقت الطائرات التي يتم تفعيلها عن بعد، نحو 35 ألف ساعة، تسلم سلاح الجو هذه السنة 4 مقاتلات حربية جديدة من نوع "إف 35".