شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ14 من "جمال الحريم".. هدوء فى حياة نور بعد جلب الفتيات لفك اللعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مسلسل "جمال الحريم"، يحقق نسب مشاهدة عالية على قناة DMC ويتصدر ترند "جوجل" عقب انتهاء كل حلقة، وتوالت أحداث الحلقة الـ 14 من تطورات جديدة شهدتها الحلقة واستمرارية نور بجلب الفتيات لـ حازم سمير لتحاول تتخلص من الجن الذى يطاردها في أحلامها، وخرجت لكى تستكمل نشاطها العملى فى الإذاعة مع خالد سليم.

وتواصل حنان – دينا فؤاد مشاجرتها مع زوجها وطلبت منه ألا يحضر الشيخ الذى اتفق عليه مع شقيقتها، لأنه سوف يتأذى وأنها أصبحت جيدة مضيفة أن كل الشيوخ نصابين، فيما أكد لها زوجها أنه لا يحصل على أموال، كما شهدت الحلقة هدوء نسبي في حياة "نور" التي بدأت تستعيد نشاطها العملي كما استمرت في إحضار الفتيات لفك اللعنة.

ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نوروالنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.