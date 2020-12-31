شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد كوكب الشرق .. ماذا قال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عن أم كلثوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد أيقونة الطرب فى الوطن العربى كوكب الشرق أم كلثوم حيث ، التى ولدت فى 31 ديسمبر 1898 فى قرية "طماى الزهايرة" التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، اسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجى، كانت حياتها الفنية مليئة بالأعمال المميزة سواء أغانى أو أفلام.

وفي لقاء نادر للشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالتليفزيون الكويتي، عام 1967، تحدث عن حبه لصوت السيدة أم كلثوم، قائلا: "أسمع كل صوت جميل، والصوت الجميل زيادة باسمعه من أم كلثوم، كوكب الشرق والغرب"، ووصف الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، السيدة أم كلثوم بـ "سيدة الطرب والغناء".

بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقي لها في عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامي ثم الملحن محمد القصبجي، وعام 1928 أصدرت مونولوج " إن كنت أسامح وأنسى الآسية" والذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم "أولاد الذوات" عام 1932، ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهي أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت في عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، و من أهم الأغانى " أنت عمري، الأطلال، حب ايه ، ألف ليلة وليلة ، وللصبر حدود " وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية، وفي فترة السبعينيات عانت من التهاب الكلى حيث سافرت إلى لندن للعلاج، حتى وافتها المنية يوم 3 فبراير عام 1975