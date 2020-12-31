شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى رسالة وداع قاسية: لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمة اللبنانية اليسا، عام 2020 برسالة قاسية أكدت فيها أنه العام الأسوأ فى تاريخ البشرية، مؤكدة أن العام الحالى شهد الكثير من الأزمات والمحن على العالم، وعبرت إليسا عن أملها فى أن يكون العام الجديد أفضل على الجميع وأن يحمل آمال جديدة للشعوب التى عانات خلال عام 2020.



اليسا على تويتر

وقالت إليسا، فى آخر رسائلها عن عام 2020 على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام 2020 بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا 2020 غير مأسوف عليكِ".

وقبل ذلك، عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن أمنيتها بأن تكون ليلة عيد الميلاد بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وغردت اليسا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء.. ورغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب".

وكانت قد أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها استعدت للاحتفال بالكريسماس، وفقا للكنيسة الغربية التى احتفلت بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر، لافتة الانتباه لعدم مقدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، قائلة، "لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، "نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم".