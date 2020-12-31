شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد كوكب الشرق .. أجمل 10 صور نادرة لأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد أيقونة الطرب فى الوطن العربى كوكب الشرق أم كلثوم حيث ، ولدت 31 ديسمبر 1898 فى قرية "طماى الزهايرة" التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، اسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجى، كانت حياتها الفنية مليئة بالأعمال المميزة سواء أغانى أو أفلام.

بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقي لها في عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامي ثم الملحن محمد القصبجي، وعام 1928 أصدرت مونولوج " إن كنت أسامح وأنسى الآسية" والذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم "أولاد الذوات" عام 1932، ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهي أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت في عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، و من أهم الأغانى " أنت عمري، الأطلال، حب ايه ، ألف ليلة وليلة ، وللصبر حدود " وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية، وفي فترة السبعينيات عانت من التهاب الكلى حيث سافرت إلى لندن للعلاج، حتى وافتها يوم 3 فبراير عام 1975، و بمناسبة ذكرى ميلاد كوكب الشرق شاهد أجمل 10 صورة نادرة لأم كلثوم.



أم كلثوم بالزى السودانى



أم كلثوم تنظر إلى لوحاتها المرسومة



أم كلثوم على شاطئ البحر



أم كلثوم عند أبو الهول



أم كلثوم فى شبابها



أم كلثوم فى لحظة تأمل



ام كلثوم



أم كلثوم



كوكب الشرق