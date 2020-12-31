- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن "فى عالم تانى"..محيى إسماعيل يرقص مع سنفور والأرنب × 3 فيديوهات على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع الفنان الكبير محيى إسماعيل بقدر كبير من الاختلاف في طريقة التفكير واختيار الأدوار، وحتى في التفاعل مع وسائل الإعلام، ومؤخرا، مع السوشيال ميديا، فالفنان الكبير محيى إسماعيل دشن قبل شهور حسابا على "تيك توك"، ويقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات الساخرة والكوميدية عليه، وتحظى هذه الفيديوهات بمشاهدات كبيرة.
@mohiyismail
♬ الصوت الأصلي - Mohiy Ismail
محي اسماعيل يرقص
وعبر حسابه على "تيك توك"، نشر محيى إسماعيل خلال الأيام السابقة، مجموعة من الفيديوهات من حفل مصغر في منزله، وهو يرقص مع عرائس حفلات الأطفال، حيث رقص محيى إسماعيل مع شخصية "سنفور" الشهيرة، وكذلك مع شخصية الأرنب.
@mohiyismail
♬ الصوت الأصلي - Mohiy Ismail
محيى اسماعيل
محيى إسماعيل حل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، قبل عدة أيام مع إسعاد يونس، وتحدث في العديد من الموضوعات، حيث قال أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة وعمرى ما عملت أفلام درجة تانية واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليا العمل مع عادل إمام فى عفاريت عدلى علام، قلت عادل يكلمنى الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيكرم فى تونس".
@mohiyismail
♬ الصوت الأصلي - Mohiy Ismail
من فيديو رقص محيى اسماعيل
وأردف محيى "اتعرضت على أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللى عايزنى يجيبنى فى السينما مش مسلسلات وفلسفتى فى الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".
كانت هذه تفاصيل خبر "فى عالم تانى"..محيى إسماعيل يرقص مع سنفور والأرنب × 3 فيديوهات على تيك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.