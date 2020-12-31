شكرا لقرائتكم خبر عن "فى عالم تانى"..محيى إسماعيل يرقص مع سنفور والأرنب × 3 فيديوهات على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع الفنان الكبير محيى إسماعيل بقدر كبير من الاختلاف في طريقة التفكير واختيار الأدوار، وحتى في التفاعل مع وسائل الإعلام، ومؤخرا، مع السوشيال ميديا، فالفنان الكبير محيى إسماعيل دشن قبل شهور حسابا على "تيك توك"، ويقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات الساخرة والكوميدية عليه، وتحظى هذه الفيديوهات بمشاهدات كبيرة.

@mohiyismail ♬ الصوت الأصلي - Mohiy Ismail



محي اسماعيل يرقص

وعبر حسابه على "تيك توك"، نشر محيى إسماعيل خلال الأيام السابقة، مجموعة من الفيديوهات من حفل مصغر في منزله، وهو يرقص مع عرائس حفلات الأطفال، حيث رقص محيى إسماعيل مع شخصية "سنفور" الشهيرة، وكذلك مع شخصية الأرنب.

@mohiyismail ♬ الصوت الأصلي - Mohiy Ismail



محيى اسماعيل

محيى إسماعيل حل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، قبل عدة أيام مع إسعاد يونس، وتحدث في العديد من الموضوعات، حيث قال أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة وعمرى ما عملت أفلام درجة تانية واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليا العمل مع عادل إمام فى عفاريت عدلى علام، قلت عادل يكلمنى الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيكرم فى تونس".

@mohiyismail ♬ الصوت الأصلي - Mohiy Ismail



من فيديو رقص محيى اسماعيل

وأردف محيى "اتعرضت على أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللى عايزنى يجيبنى فى السينما مش مسلسلات وفلسفتى فى الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".