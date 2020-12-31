وفاة شقيق الفنان صلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم، سمير عبدالله شقيق الفنان صلاح عبدالله.

وكتب دنيا صلاح عبدالله، عبر الصفحة الرسمية لوالدها بموقع إنستجرام: "توفى إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله، وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".

فيما حرص عدد من نجوم الفن، التعليق على خبر الوفاة، من بينهم أحمد رزق، نسرين أمين.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله ينتظر عرض فيلمه الجديد "موسى" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.