في ذكرى عمر فتحي.. هل كتب فرج فودة أغاني مسلسل "الليل والقمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"كأنه حلم" واحدة من 7 أغنيات قدمها الفنان الراحل عمر فتحي في مسلسل "الليل والقمر"، الذي شارك في .بطولته مع الفنانة شيريهان، وعرض قبل رحيله بعامين

ومع احتفالنا اليوم بالذكرى 34 لرحيل "عمر" نرصد ما كشف عنه الكاتب الصحفي والملحن الراحل محمد قابيل "ملحن أغاني المسلسل"، في كتابه "موسوعة الغناء في مصر"، إذ أكد أن كلمات أغاني العمل من تأليف الكاتب والمفكر فرج فودة.

وكتب قابيل أن المسلسل الذي عرض عام 1984، شهد قيام فودة كتابة 7 أغاني، وهي "عطشان"، و"كأنه حلم"، "عنيكي"، "ميت سفينة"، "مشتاق"، " لو رجعتي"، "يا أم العيون"، و"السندباد".

والمفارقة هنا أن ما كتبه قابيل -وهو من وضع موسيقى المسلسل المأخوذ عن قصة "حسن ونعيمة" ولحن الأغاني السبع- جاء ليكشف أن ما ذكر في مقدمة العمل عن كتاب السيناريو والحوار إبراهيم موسى، ومنى حمدي، غير دقيق وأن "فودة" كتب كلمات أغانيه ولم يضع عليها اسمه، وهو نفس ما قام به في أغنية أخرى بعنوان "السد العالي" الذي غناها الفنان محمد العزبي.

مسلسل "الليل والقمر" بطولة عمرفتحي، شيريهان، عبدالحفيظ التطاوي، نجاح الموجي، رجاء حسين، محمد التاجي، عبدالبديع العربي، ومن إخراج فتحي عبد الستار