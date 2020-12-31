شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تسترجع ذكرياتها مع المخرج حاتم على من كواليس "حجر جهنم" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة السورية كندة علوش ذكرياتها مع المخرج السورى الراحل حاتم على من خلال موقف لم تنساه له أثناء تصوير مسلسل "حجر جهنم"، حينما أوقف التصوير منتصف اليوم بسبب احتفاله مع باقى أبطال المسلسل المشاركين بمناسبة زفافها قبل 5 أيام على عودتها للتصوير فى أسوان، حيث نشرت جزء من الفيديو يخلد تلك اللحظة.



كندة خلال الفيديو

وأضافت في تعليقها على الفيديو الكواليس الكاملة لهذا الموقف وكتبت، "شكراً عالڤيديو.. تزامن زفافى فى أسوان مع تصوير مسلسل حجر جهنم وبعد إجازة 5 أيام رجعت عالتصوير لقيت أستاذى الغالي حاتم على وأروى وشيرين وحبايبى عاملين مفاجأة احتفال بزواجى والأستاذ حاتم فركش (وقف التصوير) بنص اليوم احتفالاً بالمناسبة.. كل الى اشتغلو معو بيعرفو شو يعني يفركش بنص اليوم".



كندة علوش

ورحل المخرج السورى حاتم على أول أمس الثلاثاء مخلفاً صدمة كبيرة لكل محبيه والعاملين فى الوسط الفنى، وبدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة فى الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو فى نقابة الفنانين فى سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقى في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه على إلى الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التليفزيونية الروائية الطويلة وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.