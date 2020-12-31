وفاة عازف الجاز الفرنسى كلود بولينج عن عمر ناهز 90 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الملحن وعازف الجاز الفرنسى كلود بولينج، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 90 عاما، وذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، أن بولينج من مواليد 10 أبريل عام 1930 في مدينة (كان) الفرنسية، وغادر العاصمة (باريس) متوجها إلى مدينة (نيس) خلال فترة الاحتلال، وعزف البيانو والبوق والطبول في واحدة من العديد من الأور كسترات النسائية الشعبية في فترة ما بين الحربين.
وأشارت إلى أن بولينج أنشأ أول أوركسترا له في سن 16 عاما، وسجل أول أسطوانة له في سن 18عاما، حيث كان ملحنا وممثلا وعازف جاز وسيناريست وعازف بيانو ومؤلف موسيقى تصويرية للعديد من الأفلام الشهيرة مثل فيلم "بورسالينو" عام 1970.
يذكر أن بولينج حصل على نيشان جوقه الشرف من رتبه ضابط و نيشان الفنون والآداب من رتبه قائد.
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