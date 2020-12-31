سينرجي تطرح البوستر الرسمي لفيلم "وقفة رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرحت شركة سينرجي، البوستر الرسمي لفيلم "وقفة رجالة".
ونشرت سينرجي، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لفيلم (وقفة رجالة)، قريبا بدور العرض".
وظهر على الأفيش، ماجد الكدواني ومحمد سلام وأمينة خليل وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي.
الفيلم تدور أحداثه حول أربعة أصدقاء يلتقون من أجل مساعدة أحدهم في حل مشكلة يواجهها، وتقودهم الرحلة إلى أحد المدن الساحلية حيث يعيدون اكتشاف علاقاتهم ومشكلاتهم الإجتماعية، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.
فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام، تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد الجنايني وسينرجي ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية.
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