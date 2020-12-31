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سينرجي تطرح البوستر الرسمي لفيلم "وقفة رجالة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرحت شركة سينرجي، البوستر الرسمي لفيلم "وقفة رجالة".
ونشرت سينرجي، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لفيلم (وقفة رجالة)، قريبا بدور العرض".
وظهر على الأفيش، ماجد الكدواني ومحمد سلام وأمينة خليل وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي.
الفيلم تدور أحداثه حول أربعة أصدقاء يلتقون من أجل مساعدة أحدهم في حل مشكلة يواجهها، وتقودهم الرحلة إلى أحد المدن الساحلية حيث يعيدون اكتشاف علاقاتهم ومشكلاتهم الإجتماعية، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام، تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد الجنايني وسينرجي ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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