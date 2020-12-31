سينرجي تطرح البوستر الرسمي لفيلم "وقفة رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت شركة سينرجي، البوستر الرسمي لفيلم "وقفة رجالة".

ونشرت سينرجي، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لفيلم (وقفة رجالة)، قريبا بدور العرض".

وظهر على الأفيش، ماجد الكدواني ومحمد سلام وأمينة خليل وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي.

الفيلم تدور أحداثه حول أربعة أصدقاء يلتقون من أجل مساعدة أحدهم في حل مشكلة يواجهها، وتقودهم الرحلة إلى أحد المدن الساحلية حيث يعيدون اكتشاف علاقاتهم ومشكلاتهم الإجتماعية، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام، تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد الجنايني وسينرجي ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية.