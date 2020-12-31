محمد فراج ناعيًا حاتم علي: "هتوحشني يا أستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان محمد فراج، المخرج حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 58 عامًا.

ونشر فراج، صورة تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "للأسف الشديد ما أشتغلتش معاك غير مرة واحدة، لكن كانت تجربة من أروع وأجمل التجارب اللي مريت بيها في شغلي مسلسل (أهو ده اللي صار)".

وتابع: "كنت فيها الإنسان قبل الفنان.. الصديق قبل المخرج.. كنت من أكتر المخرجين اللي اشتغلت معاهم على خُلق، وقد إيه كنت بتحترم شغلك وبتحترم الممثل اللي معاك وإلتزامك وإحترافيتك وإخلاصك ده غير الموهبة الكبيرة".

وأضاف: "كان نفسي قوي أستمتع بالشغل معاك تاني بس الأعمار بيد الله .. بجد هتوحشني قوي.. رحمة الله عليك يا أستاذي.. رحم الله الأستاذ حاتم علي وأدخله فسيح جناته".

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في مصر وسوريا، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، وأخيرا "أهو ده اللي صار" وغيرها.