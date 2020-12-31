محمد فراج ناعيًا حاتم علي: "هتوحشني يا أستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعى الفنان محمد فراج، المخرج حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 58 عامًا.
ونشر فراج، صورة تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "للأسف الشديد ما أشتغلتش معاك غير مرة واحدة، لكن كانت تجربة من أروع وأجمل التجارب اللي مريت بيها في شغلي مسلسل (أهو ده اللي صار)".
وتابع: "كنت فيها الإنسان قبل الفنان.. الصديق قبل المخرج.. كنت من أكتر المخرجين اللي اشتغلت معاهم على خُلق، وقد إيه كنت بتحترم شغلك وبتحترم الممثل اللي معاك وإلتزامك وإحترافيتك وإخلاصك ده غير الموهبة الكبيرة".
وأضاف: "كان نفسي قوي أستمتع بالشغل معاك تاني بس الأعمار بيد الله .. بجد هتوحشني قوي.. رحمة الله عليك يا أستاذي.. رحم الله الأستاذ حاتم علي وأدخله فسيح جناته".
وتوفي المخرج السوري حاتم علي، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في مصر وسوريا، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، وأخيرا "أهو ده اللي صار" وغيرها.
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