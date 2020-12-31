قيامة عثمان "قصة عشق" مسلسل قيامة عثمان ح 40 بشاشة كاملة وجودة اتش دي مجاناً

الحلقة 40 من قيامة عثمان على atv التركية، نقدم لكم أحداث مسلسل قيامة عثمان كاملة الحلقة الأربعون لما تحملة من تفاصيل مثيرة عقب موت الغازي ارطغرل الحلقة الماضية قبل أن ينطق بإسم الوريث لسيادة القبيلة بعده، مما يجعل الطميع ينتشر بين عائلة الغازي ارطغرل، ولكن سوف ينجح بامسي من امتصاص غضب الجميع وأن يبلغ وصية الغازي ارطغرل لأبنائه، سوف تكون الحلقة 40 من المؤسس عثمان مثيرة ومميزة جدااا، تابعونا عبر موقعنا كاترولنيا لكي ننشر لكم تسريب قيامة عثمان الحلقة 40 مترجمة وكاملة. ومميزة جدااا، تابعونا عبر موقعنا كاترولنيا لكي ننشر لكم تسريب قيامة عثمان الحلقة 40 مترجمة وكاملة. مازالنا نتابع معكم أحداث الحلقة 40 من قيامة عثمان، لقد تم إطلاق الإعلان الأول من عثمان ح40 الذي تحتوي على مشاهد للسيد بامسي يحاول مع عثمان وأخواته على من سيكون السيد الجديد حتى لا يحدث خلاف، ووفقا لذلك تم عمل مجلس سيادة برئاسة السيد بامسي والغازي عبد الرحمن لإختيار سيد القبيلة فقد ترشح السيد صافجي وعثمان ودوندار الذي بلغ بامسي بأن الحق أن يكون السيد وأنه سوف يحكم بالعدل وبالسنة النبوية، ولكن جوندوز قال لا أريد أن اترشح كسيدولكن أؤيد أخي عثمان كسيد للقبيلة لأنه الأحق.

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