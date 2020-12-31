فيديو.. محمد منير يطرح أغنية "باب الجمال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب المصري محمد منير، الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "باب الجمال" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من تأليف أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.



ومن المتوقع أن يطرح "منير "ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة الماضية، ويحتوى أغنيات متنوعة بخلاف "باب الجمال" ومنها "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

يذكر أن منير تعرض لوعكة صحية مؤخرا، إذ تردد أنه أصيب بجلطة في القدم، وبعد تلقي العلاج أصدرت نقابة الموسيقيين بالقاهرة بيانا قالت فيه إنه بصحة جيده، وغادر المستشفى وعاد لمنزله.



