شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة صحفى وطنى فى "هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد جمعة ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" شخصية صحفى وطنى وواجهة مشرفة للصحفيين حيث يقدم الجانب الإيجابى فى عالم الصحافة والنموذج الطيب والوطنى فيها، والمسلسل بطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى، ومن المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى يجسد الفنان محمد جمعة دورا مهما ومحوريا خلال أحداث مسلسل "فى يوم وليلة"، حيث يظهر فى دور الصديق المقرب لبطل العمل النجم أحمد رزق، وصاحب المسرح التى تمثل فيه داليا مصطفى وهى حبيبة رزق القديمة وقت الجامعة وتتوالى الأحداث.

يذكر أن رزق عاد لتصوير مشاهده الأيام الماضية عقب الشفاء من إصابته بشرخ الركبة الذى تعرض له الفترة الماضية، حيث كان قد تعرض للإصابة أثناء تصوير عدة مشاهد فى دار القضاء العالى، مع المخرجة شيرين عادل، حيث صورت المخرجة شيرين عادل عدة مشاهد مع أغلب الممثلين، بدون أحمد رزق، حيث رحلت مشاهده لحين استشفائه، ويتبقى ما يقرب من 4 اسابيع وينتهى فريق العمل من التصوير كاملا.