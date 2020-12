شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا وBlack Lives Matter مصدر إلهام the weeknd بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف النجم العالمى the weeknd البالغ من العمر (30 عاما) أن ألبومه الجديد سيحمل الطابع السياسى أكثر من ألبوماته السابقة لأن لديه الكثير ليقوله عن العالم الذى يتبع جائحة فيروس كورونا، والحالة الانقسامية للسياسة الأمريكية، واحتجاجات "Black Lives Matter protests" التى حدثت فى جميع أنحاء العالم هذا العام ، وهى الأحداث التى ألهمته لتقديم ألبوم غنائى أكثر مميزا.

وأكد النجم الشهير لـ"Tmrw magazine" أنه كان أكثر إبداعا وإلهاما أثناء فترة انتشار الوباء أكثر من أى وقت مضى، وأضاف: "الأحداث التى مرت علينا فى عام 2020 من انتشار وباء كورونا وحركية "Black Lives Matter" إضافة إلى توترات الانتخابات الأمريكية جعلتنى أشعر بالامتنان لما لدى وأصبحت مقرب من الأشخاص القريبين منى".

وأكد the weeknd الذى يمتلك شعبية جارفة حول العالم خلال حديثه للمجلة أن "After Hours" من أفضل الأعمال التى قدمها خلال العقد الماضى، فقال النجم الشهير: After Hours هى القطعة الفنية المثالية بالنسبة لى لإظهار خبرتى فى صناعة الموسيقى".

يذكر أن the weeknd كان صاحب أغرب إطلالة على السجادة الحمراء بحفلات عام 2020 ، حيث احدث ضجة بظهوره فى حفل American Music Awards الذى أقيم نوفمبر الماضى، حيث ظهر وهو يضع القطن والشاش الملطخ بالدماء حول رأسه طوال الحفل، وباستعراضه الغنائى بفقرات الحفل الضخم، وهو ما وجده الكثير أمر غريب يحتاج للتوضيح خاصة أنه تسلم جوائزه الـ3 التى حصدها وهو بنفس الشكل ، وأكد موقع "إم إن آى" أن المكياج الرائع والضمادات كلها جزء من رسالة من أجل التصدى للقيادة تحت تأثير الكحول وهى الرسالة التى كان يروج لها فى موسيقاه الجديدة خلال العام الماضى، وقرر الظهور بهذا الحدث الفنى الضخم بهذا الشكل لكى يدعم رسالته.