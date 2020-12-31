صور| دوللي شاهين أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت دوللي في الصور بإطلالة جذابة ومميزة، ارتدت فستانًا أحمر، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، ونالت الصور إعجاب متابعيها.
وطرحت الفنانة دوللي شاهين، يوليو الماضي، أغنيتها "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس.
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