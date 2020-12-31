علا رشدي تكشف عن أولى خططها في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر

حرصت الفنانة علا رشدي، على مشاركة جمهورها، أولى خططها في العام الجديد 2021 .

ونشرت "علا" صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع نهاية ٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١، قررت أزود من الحاجات اللي بحب أعملها لنفسي، الحاجات اللي بتبسطني أكتر، زي الرياضة وأقلل من الحاجات اللي بتضايقني".

يذكر أن علا رشدي، تنتظر طرح فيلم "ثانية واحدة" بدور العرض السينمائي ، ويشاركها بطولته: دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، ومن إخراج أكرم فريد.

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