شكرا لقرائتكم خبر عن "لو يتكلموا".. دويتو غنائى جديد يجمع نهال نبيل بالملحن كريم بغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة الشابة نهال نبيل من تسجيل أغنية جديدة كديو غنائى يجمعها بالملحن كريم بغدادى، بعنوان "لو يتكلموا" من كلمات سامى على، وألحان كريم بغدادى، وتوزيع شريف محسن، وهندسة صوت ماهر صلاح، وإخراج إسلام هشام، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

وتقول كلمات الأغنية: "قدامنا ليه حاجز مانعنا نكمل اللى بنحلموا..قدامنا ليه حاجز مانعنا نكمل اللى بنحلموا..كل اللى فى إيدينا أتعمل وقلوبنا شاهده لو يتكلموا"، ومن المقرر أن يتم طرح ديتو يوم الجمعة الموافق 1 يناير المقبل.

كانت المطربة الشابة نهال نبيل قد أحيت حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية بالمسرح المكشوف في شهر أكتوبر الماضى، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نهال نبيل بدأت مشوارها فى استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغنى تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعينى، باعيش أوقات"، وقدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما فى نفس العام لفيلم "بالعربى سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات فى فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شيء".