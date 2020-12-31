شكرا لقرائتكم خبر عن "بتاكلى وتنكرى".. عمرو عبد العزيز يتجه لأغانى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان عمرو عبد العزيز من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب أحمد الحصرى، يحمل اسم "بتاكلى وتنكرى" وهى لون مهرجانات جديد، والأغنية من كلمات إسلام المصرى، وألحان وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

يذكر أن أخر أعمال عمرو عبد العزيز مسلسل "خيط حرير" والتي يلعب دورعمرو شخصية "شكرى"، ومن بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومى سليم، وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.