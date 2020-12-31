شكرا لقرائتكم خبر عن نيك كانون أب للمرة الرابعة بعد استقباله Powerful Queen.. بالتزامن مع الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النجم العالمى نيك كانون أبا للمرة الرابعة، حيث استقبل كانون وصديقته بريتانى بيل مولودتهما الثانية معا، حيث ولدت بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الشهيرة وأبرزها "cnn" و"كومبلكس" و"نيوز داي"، وغيرها.

واختار الثنائى كانون وبيل اسما مميزا لابنتهما وهو "Powerful Queen"، وأشارت بريتانى من خلال صفحتها على إنستجرام إلى أنها أجمل هدية على الإطلاق، مؤكدة أنهما تفاجآ بأنها فتاة "Powerful Queen Cannon" جاءت فى وقت مثالى وهو الاحتفال بعيد الميلاد.



كانون و بريتاني وطفليهما

والطفلة Powerful Queen Cannon هى الطفلة الثانية للثنائى نيك كانون وبريتانى بيل معا، حيث ولد طفلهما الأول " Golden "فى فبراير 2017.

بينما تعد Powerful Queen Cannon هى الطفلة الرابعة للنجم العالمى نيك كانون، فهو أيضا أب لتوأم، هما "مونرو" و"موروكان"، من زواج سابق بالنجمة العالمية ماريا كارى.