فيديو| هكذا ودعت سميرة سعيد عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على توديع عام 2020، على طريقتها الخاصة.

ونشرت سميرة، فيديو لها داخل الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "وأنا أتخيل أمامي 2020، هل لديكم طريقة أفضل لوداعها؟" .

وشاركت سميرة سعيد مؤخرًا في لجنة تحكيم برنامج The Voice senior، وشاركها التحكيم كل من هاني شاكر، ملحم زين، نجوى كرم.

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