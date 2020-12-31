بدء تصوير النسخة العربية من الفيلم الإيطالي "بيرفكت سترينجرز"

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"الخليج 365" من بيروت: حددت شركات "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"(Front Row Filmed Entertainment) و"إمباير إنترناشونال "(Empire International) و" فيلم كلينيك "(Film Clinic) الثاني من فبراير 2021 موعداً نهائياً لتصوير النسخة الجديدة باللغة العربية من الفيلم الإيطالي "بيرفكت سترينجرز"Perfect Stranger بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا والاضطرابات السياسية في لبنان.

وقد نال هذا الفيلم نجاحاً وشهرة كبيرة عالمياً مما دفع وشجع المنتجين بالقيام بتقديم نسخة عربية منه.

قام بإعداد النص "غابريل يمين" والمخرج "وسام سميرة" الذي سيتولى إخراجه كذلك، ليكون الفيلم الروائي الطويل الأول له بعد مسار مهني مرموق في مجال الأعلانات والأغاني المصورة.

أما الممثلين المشاركين فهم النجمة المصرية "منى زكي" والمخرجة والممثلة اللبنانية "نادين لبكي" والممثل الأردني "إياد نصّار" والممثل اللبناني "عادل كرم" والممثلة اللبنانية "دياموند بو عبود"و الكاتب والمخرج المسرحي والممثل "جورج خباز".

حققت النسخة الإيطالية الأصلية التي لقيت استحسان النقاد وأنتجتها شركات "ميدوسا فيلم" و"ليون فيلم غروب" و"لوتس برودكشن" أكثر من 31 مليون دولار أميركي وأنتجت منه نسخ جديدة لا تحصى حصدت مبلغاً إجمالياً مذهلاً قدره 270 مليون دولار أميركي في أنحاء العالم كلها.

تدور أحداث الفيلم في "لبنان" في وسط الثورة اللبنانية ومجابهةً لجائحة فيروس كورونا، تجتمع مجموعة من سبعة أصدقاء قدامى على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبةً شروطها أن يضع الجميع هواتفهم الخلوية على طاولة العشاء ويجعلوا الهواتف والرسائل النصية متاحة للجميع. في البداية تكون اللعبة مسلية ومرحة الى أن تصبح الأمور أكثر جدية وبلا ريب عندما تفضح الأسرار المكتومة وتضهر الى العلن.

وقد قال المنتجين عن العمل:

"ماريو حداد"(الأبن) رئيس شركة "إمباير إنترناشيونال"Empire International: إن سنة 2020 كانت سنة قاسية وصعبة على الجميع ولكن رؤية الحماس والعزيمة والإلتزام وقناعة الجميع بهذا المشروع الجميل يعطينا كمّاً لا متناهياً من الإيجابية. ستبدأ سنة 2021 بضجة هنا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بكل تأكيد.



أما "جان لوكا شقرا" المدير التنفيذي لشركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"Front Row Filmed Entertainment: رأينا أفلاماً مصرية ولبنانية وسعودية مؤخراً ولكن لم نرَ فيلماً عربياً حديثاُ، لم ينتج العالم العربي فيلماً عربياً موحداً منذ عقود لأن الجمهور مختلف عبر كل بلد وأختلف مع الوقت. نحاول اليوم خلق بيئة متوازنة كهذه البيئة ونأمل أن نتمكن من كسر هذا النمط من خلال مزج عربي حديث عبر دور الأصدقاء القدامى والبدء بصيحة جديدة في السينما العربية من خلال تقديم عمل يستخدم القوة الموجودة لدى كل بلد ونحقق أخيراً هوية لسينما عربية.

محمد حفظي، رئيس شركة فيلم كلينك يقول: "رايت في هذا المشروع فرصة نادرة للعمل مع كوكبة من اهم نجوم العالم العربي و اثنان من اهم الشركات المؤثرة في صناعة و توزيع السينما في العالم العربي وهناك شراكة ابداعية حقيقية, حتى ان كان مصدرها فكرة فيلم عالمي".

سيُنتج فيلم "بيرفكت سترينجرز"Perfect Stranger "جان لوكا شقرا" منتج فيلم "الأقصر" و"محمد حفظي" منتج "ما رواء الطبيعة" لشبكة نتفلكس و"الأقصر" و "شيخ جاكسون" و "ماريو حداد".

أما المنتجة التنفيذية "ميادة الحراكي".

يهدف الثلاثي إلى إصدار الفيلم في أخر عام 2021 في العالم العربي.

