شكرا لقرائتكم خبر عن "دُغرى".. أغنية جديدة لـ رابح صقر بتوقيع وليد سعد وأيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن وليد سعد مع المطرب السعودي رابح صقر في أغنية ضمن ألبومه الجديد، وتحمل الأغنية اسم" دُغرى" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس.

ويضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكارالجديدة والمختلفة من حيث الكلمات، والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.

وأغنية "مرحبا"وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، من ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس، كما أن رابح صفر يتعاون مع المستشار تركى آل الشيخ في 5 أغنيات إضافة إلى تعاونه مع عدد من الشعراء منهم، عبد الله بو راس وقوس.

ويحضر النجم رابح صقر مفاجأة لجمهوره من خلال هذا الألبوم وهو أنه قرر الغناء للمرة الأولى باللهجة المصرية من خلال أغنيتين من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وذلك إهداء منه للشعب المصرى عرفانا منه بما قدمته مصر له طيلة مشواره الفني.