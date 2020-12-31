شكرا لقرائتكم خبر عن "فيروس كورونا" ساعد فى دعم علاقة إريانا جراند بدالتون جوميز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعدت أزمة جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " وفكرة العزل المنزلى فى دعم علاقة النجمة العالمية إريانا جراند ودالتون جوميز، حيث أكد مصدر مقرب من الثنائى لموقع " بيبول "، أن علاقة جراند وجوميز المميزة للغاية فى الواقع ازدهرت أثناء عزلهما معا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عندما تفشى الوباء فى مارس من عام 2020، بينما بدأوا المواعدة لأول مرة فى يناير الماضى .

وأكد المصدر أن عندما اضطر دالتون، وهو وكيل عقارات فاخرة فى لوس أنجلوس إلى العودة للعمل فى الساحل الغربى تبعته أريانا على الفور ولم تترد فى أخذ هذه الخطوة، وقال: "كان من الصعب عليهم رؤية بعضهم البعض، لذلك قررت أن تنتهزالفرصة واشترت منزل فى هوليوود هيلز فى شهريونيو الماضى ولم تنظر إلى الوراء أبدا " وأضاف المصدر: "إنهم سعداء للغاية".

واستكمل المصدر كلامه: " دالتون رجل رائع، ويضع تركيزه على العمل، وفى الحقيقة يحب الحفاظ على خصوصية علاقته مع آريانا جراند".

يذكر أن إريانا جراند أعلنت منذ عدة أيام خبر خطوبتها على وكيل العقارات دالتون جوميز، وكشفت إريانا جراند من خلال " إنستجرام " عن عدد من الصور التى جمعتها بدالتون جوميز من بينهم صور لخاتم من الماس واللؤلؤ، وعلقت جراند على الصور فكتبت: "إلى الأبد".

وكانت إريانا جراند قد ألمحت إلى علاقتها مع دالتون جوميز خلال العام الماضى، وظهر الثنائى ليعلنا علاقتهما للعالم من خلال كليب "Stuck With U" الذى قدمته إريانا جراند مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحى.