شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو: السوشيال ميديا بوظت إنتاج الموسيقى وشاكوش صوته حلو وعمر كمال مش أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل المطرب محمد الحلو ضيفا على برنامج "من مصر" على قناة cbc ، حيث قدم عددا من أشهر أغانيه خلال الحلقة، كما كشف الحلو عن كواليس غنائه تتر مسلسل " ليالى الحلمية"، حيث قال: "من أول ما سمعت الأغنية قررت أغنيها على طول وحسيت الأغنية بتتكلم عن الحارة الشعبية المصرية الشريفة كل كلمة فيها بتحمل معنى".

كما تحدث الحلو عن أغانى المهرجانات والمطربين الذين يقدمون هذا النوع من الغناء، حيث قال: "فى منهم بيغنى كويس وصوته حلو زى شاكوش هو كمان صوته مظبوط، بس أنصحه يوطى طبقة صوته شوية، أما عمر كمال صوته يعنى، وفى طبعا شيبة وعبد الباسط دى أصوات رائعة لما نتكلم عن الشعبى، هى معادلة عموما لازم يظبطوا الكلام اللى بيقدموه عشان الناس بتحبهم وأنا طبعا مع قرار هانى شاكر رغم إن القرار ده ظلم بعض الناس".

وعن الإنتاج الموسيقى أكد الحلو أن الإنتاج لم يعُد كما كان، مشيرا إلى أن المنتج أصبح يخشى من سرقة الأغنية بعد تسجيلها ونشرها على السوشيال ميديا ويضيع حقه قائلا: "السوشيال ميديا بوظت الإنتاج الموسيقى"، وبالعودة للماضى كشف الحلو أنه أول من غنى أغنية "أشكى لمين" وعندما سمعها الكينج محمد منير اتصل به وطلب منه أن يأخذ الأغنية ويغنيها على طريقتها، وبالفعل قدمها منير وكانت من أجمل أغانى الكينج، كما أشار الحلو إلى أنه أول من أطلق على منير الكينج، قائلا: "منير ملك فعلا فى منطقته، وهو فيها لوحده"، وعن الأفلام عن قدمها الحلو خلال مشواره قال المطرب: "أنا غلطت فى موضوع التمثيل ده ميعتبرش إنى قدمت أفلام لأن كل الأفلام اللى قدمتها كانت تجارية كانوا بيخدوا الشريط بتاعى ويركبوا على أحداث الفيلم لكن الصح الأغانى تتعمل على مواقف الفيلم عشان كدة قولت إيه اللى أنا بعمله ده وبطلت النوع دا من الأفلام".

وفى سياق آخر تحدث الحلو عن أحوال المجتمع المصرى قائلا: "مصر بتتقدم إيه كم الحاجات اللى بتتعمل دى الكبارى والقرى والعاصمة الإدارية، أنا بجد لازم أقول للرئيس السيسى ربنا يكرمك أنا مش عارف إنت بتنام امتى".

وكان الحلو صرح من قبل أنه يستعد لتقديم مسرحية "غزل البنات" أحد أعمال الكلاسيكية للفنان الراحل نجيب الريحاتى، وذلك على مسرح "بيرم التونسى" فى الإسكندرية، وذلك خلال الفترة المقبلة.