شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سودربيرج يعمل على تكملة "فلسفية" لفيلم " Contagion" بقصة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج ستيفن سودربيرج خلال مقابلة أجريت معه أنه يقوم بتطوير تكملة "فلسفية" لفيلم "Contagion"، جنبًا إلى جنب مع سكوت بيرنز، الذي عمل كاتب سيناريو في فيلم 2011، وكان قد طرح فيلم "Contagion" منذ تسع سنوات، لكن انتشر من جديد فى خلال العام الجارى 2020، مع انتشار جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والعالم.

وفقا لـ موقع " indiewire" يبدو أن المشروع في مراحله الأولى ومن غير المحتمل أن يكون تكملة مباشرة لـ "Contagion" ، لكن سودربيرج أشار إلى أنه قد يتطرق إلى مواضيع وأفكار مماثلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " indiewire".

قال سودربيرج: "لديّ مشروع جديد قيد التطوير ويعمل سكوت بيرنز كاتب فيلم Contagion، معى على تطويره، وسيعد نوع من التكملة الفلسفية لـ فيلم " Contagion "، لكن في سياق مختلف، ونجرى أنا وبيرنز المحادثات وجلسات العمل للتوصل لقصة مختلفة".

ركز فيلم "Contagion" على تفشي فيروسي خيالي في الولايات المتحدة، والفوضى التي تلت ذلك، ومحاولات الحكومة للتعامل مع الموقف، واحتوت حبكة فيلم "Contagion" على أكثر من وجه للتشابه مع جائحة فيروس كورونا في العالم الحقيقي، مما أدى إلى زيادة شعبية الفيلم في وقت سابق من العام، وتمتع "Contagion" بارتفاع كبير في المشاهدات بعد وقت قصير من انتشار الوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والعالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " indiewire".

فيلم Contagion من بطولة جوينيث بالترو، تيان يو تشوي، جوزي هو، داريا ستروكوس، مات ديمون، جريفين كين، يوشياكي كوباياشي، لورانس فيشبورن، جون هوكس، جود لو، مونيك جابرييلا كورنين.