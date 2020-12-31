شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تكشف قصتها مع الطب النفسى: اتغيرت 180 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الفنانة أروى جودة قصتها مع الطب النفسي بعدما كانت تعاني من بعض الأعراض والاضطرابات النفسية، موجهة نصيحة إلى جمهورها بشأن الذهاب إلى الطبيب النفسي حال الشعور بالتعب النفسي، وذلك لتقديم الدعم لمن يعانون من الأمراض النفسية المهمشة في المجتمع.

وقالت النجمة أروى جودة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الصحة النفسية حاجة مهمة قوي.. وفي حاجة من أكتر الحاجات اللي كانت تعباني قبل ما أوصل لقرار أني أروح لطبيب نفسي هو أن كل ما كنت بروح لحد من أصحابي أو أهلي أقولهم أنا تعبانة ومحتاجة أروح لدكتور يقولي إنتي كويسة ومفكيش حاجة تعالي نسافر أو نروح السينما.. هما ماكنوش عايزين يشككوني في نفسي لكن من ناحية تانية أنا كنت مش عارفة أساعد نفسي.. كانوا فعلا بيطلعوني من الاكتئاب بس كان لفترة مؤقتة وبرجع للمشكلة الأساسية".

وأضافت: "أنا بنصحكم إن اللي حاسس إنه تعبان مايتكسفش بأنه يتكلم فى الموضوع ولو حاسس أنه مكسوف أو خايف يتكلم، ممكن يكلم دكتور أو حد مختص.. أنا حياتي اتغيرت 180 درجة بجد بعد ما روحت للدكتور.. والأعراض اللي كانت بتجيلي كنت حزينة وأصحى بلاقيني بعيط، والأصوات العالية بتخليني أعيط ولو حد لمسني بكون عايزة اذوق الناس ومفيش حاجه بتبسطني".

وعلقت أروى جودة على الفيديو قائلة: "الحياة مليئة بالتحديات ومهم جدا إننا نتعلم إزاي نتعداها ونكون أقوى.. عارفة إنها ساعات بتكون صعبة وبتحتاج مجهود كبير أننا نتعداها ونستوعبها.. لكن مفيش حاجة أهم منك ومن راحة بالك.. أنا شاركتكم حكايتي من خلال حملة نفسي.. و شاركونا حكايتكم و خلينا نشجع بعض ".



أروى جودة



الفنانة أروى جودة عبر انستجرام