شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تشارك أوكا ومى كساب غناء مهرجان "بنشقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" مشاركتها الفنانة مي كساب وزوجها أوكا في غناء مهرجان "بنشقى"، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، الأغنية معلقة: "ريهام سعيد وأوكا ومي كساب لأول مرة في مهرجان بنشقي".

وتقول كلمات المهرجان: "الدنيا صعبة ودايما بنشقى - نشقى – نشقى- لفينا ما لقينا- والناس ظلمانا ظلمانا ظلمانا - في السكة بنقابل أشكال عالبايظ عالبايظ - مفيش فلوس في جبنا والحالة تعبانة".

وفي وقت سابق، روجت الفنانة مى كساب، لأغنيتها الجديدة بعنوان " اسم الله " عبر حسابها على إنستجرام، لافتة أن الأغنية سوف تطرح الأيام المقبلة، ونشرت مى صورة شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير وابنتيها، وكتبت على الصورة قائلة: "حبايبي الحلوين جاهزين اسم الله قريبًا".



ريهام سعيد عبر انستجرام

كما شاركت المطربة مى كساب، زوجها المطرب أوكا، في دويتو جديد يحمل عنوان "عم الناس"، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، ففي وقت سابق قالت مى كساب، لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بالتعاون مع زوجها أوكا من خلال الدويتو بألبومى الجديد، الذى يقدم بشكل جديد ومختلف وغير تقليدى، وأتمنى أن ينال دويتو إعجاب الجمهور.