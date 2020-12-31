شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا: اشتغلت فى الكشرى والحدادة وكل حاجة.. وكان حلمى جهاز كمبيوتر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطرب المهرجانات الشعبي، أوكا، إنه يبلغ من العمر 30 عامًا، وتزوج وهو في الـ 13 من عمره، مشيرًا على أن "جدته" هي من صممت على زواجه في هذا السن.

وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار": "ستي أول ما شافت مى كساب، قالت هي دى عروستك.. ولم تعترض على سنها الأكبر مني".

وواصل:" أنا شايل المسئولية من صغرى، وكنت بصرف على أهلى"، مشيرًا إلى أنه عمل بالكثر من المهن المختلفة والمتعبة قبل اتجاهه للغناء، حيث عمل مع والده في محلات الكشرى.

وأضاف: "كنت بقبض باليومية، وكان نفسى أشترى جهاز كمبيوتر، وكنت باخد 15 جنيه، ومعرفتش أجيبه، إلا بعد عملى بالمزيكا، كمان اشتغلت في الحدادة.. صبى حداد، وعيني كانت هتبوظ من شرار الحدادة".