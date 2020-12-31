شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن الانتهاء من رواية جديدة: سأخوض تجربة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، أنه انتهى من كتابة رواية جديدة له، وسيخوض عالم السينما، حيث قال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "خلصت رواية في تجربة جديدة وراح أخوض عالم السينما.. هنصور جزء كبير من الفيلم في المملكة العربية السعودية".

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية في البث المباشر: "بخصوص العام 2021 أنا متفائل وبادئ فيه بأمل وطموح وإن شاء الله أحقق فيه الكثير وأقدر أسعدكم وأسعد نفسي".



المستشار تركى آل الشيخ

كما أكد المستشار تركى آل الشيخ، أنه بصدد إطلاق مباردة للمواهب العربية والسعودية في كرة القدم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". مضيفا: "أتمنى سنة سعيدة على كل السعوديين والسعوديات في مملكتنا الحبيبة وكل العرب وكل المسلمين في جميع أنحاء العالم... وفي مبادرة أعلن عنها للمواهب العربية والسعودية بالأخص في كرة القدم... استضافة أكبر عدد ممكن من المواهب العربية والسعودية بعد جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، نشر المستشار تركى ال الشيخ، مالك نادى ألميريا الأسبانى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد.فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح والعقل والفرح والاحترام.

كما لبى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رغبة أحد مشجعى نادي الزمالك، بالسماح لنجله بالتواجد في اختبارات نادي ألميريا الإسباني في الفترة القادمة، حيث قام بنشر مقطع فيديو استقبله من والد الطفل يستعرض فيه نجله مهاراته بالكرة.



بث مباشر للمستشار تركى آل الشيخ

ونشر تركي آل شيخ رسالة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وأرفق معها مقطع الفيديو الذى يتضمن مهارات الطفل، وقال فيها : "بعث لي والدك مقطع الفيديو لك وصور من تمارينك ادعوك ووالدك بعد زوال جائحة كورونا لخوض اختبارات ناشئي نادي الميريا إذا نجحت في الاختبارات سأتبنى موهبتك شخصيًا.. بالتوفيق .. هدفي دعم اي موهبه عربيه واكثر مايسعدني نجاح اي شخص اقدم له الدعم لان نجاحه من نجاحي ... احب النجاح اكثر من حبي لنفسي".



تركى آل الشيخ في بث مباشر