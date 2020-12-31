شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أوزرلى فى جلسة تصوير جديدة خلال الشهور الأخيرة من الحمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة مريم أوزرلي عن جلسة تصوير جديدة لتبرز حملها، وظهرت النجمة المعروفة في الوطن العربي باسم "السلطانة هُيام" بإطلالة جذابة، حيث ارتدت روب باللون الأحمر من الدانتيل الشفاف والمنفوش بأكمام طويلة أبرز من كبر حجم بطنها فى الحمل، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





وأضافت مريم اوزرلي لمسة ناعمة على إطلالتها، حيث إنها تركت خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها، كما التقطت النجمة بنفس الإطلالة صورا برفقة ابنتها الكبرى، وكشفت عن صورة أخرى لحملها فى 2013، وحملها فى 2020.



مريم أوزرلي

جدير بالذكر أن الفنانة مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتى حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة فى بعض الأعمال الدرامية، ومن أشهر أعمالها دور "السلطانة هُيام" زوجة السلطان سليمان القانونى.



مريم أوزرلي



مريم أوزرلي



مريم أوزرلي



مريم أوزرلي