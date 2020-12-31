شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى توجه رسالة للداعمين لها بعد التنمر على ابنتها: شكرا على رسائل الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة يسرا اللوزى الشكر إلى جمهورها ورسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الإعاقة والتنمر، عقب وصفها أحد المتابعين على إنستجرام بأنها "أم الطرشة"، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها.

وكتبت يسرا اللوزى، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "شكرا على كل رسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الإعاقة والتنمر، أعتذر عن عدم تمكنى من الرد على كل المكالمات والرسائل والمداخلات التليفزيونية.. أرجو قبول اعتذارى".





يسرا اللوزى عبر انستجرام

وكانت النجمة يسرا اللوزي لقنت درسا فى فنون الرد والأخلاق على أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وصفها بأنها "أم الطرشة"، وذلك عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

وأضافت يسرا اللوزي: "شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيًا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وأكملت يسرا: "ثالثا.. البنت الصماء دى هى اللى ألهمتنى انى أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللى على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يشاهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

وتابعت يسرا: "فالبتالى الطفلة الصماء دى، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرًا".