شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى فيلمز تطرح الأفيش الرسمى لفيلم "وقفة رجالة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى فيلمز عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام" الأفيش الرسمي لفيلم "وقفة رجالة"، وذلك تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير المقبل، حيث تصدر الأفيش كل أبطال الفيلم مع تنصنيف عمرى "جمهور عام".



أفيش فيلم وقفة رجالة

فيلم "وقفة رجالة" يشارك فى بطولته ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وصفاء الطوخى وظهور خاص للفنانة أمينة خليل، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وفى سياق آخر انتهى ماجد الكدوانى من تصوير فيلم آخر بعنوان "بره المنهج" تأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامة وتشاركه البطولة الفنانة روبى، أما سيد رجب فيشارك فى بطولة فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.