بعد ظهوره بالحلقة الخامسة من "إسعاف يونس".. محمد أنور يوجه رسالة لمصطفى خاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد أنور، على توجيه رسالة لصديقه الفنان مصطفى خاطر، عقب ظهوره كضيف شرف في أحداث الحلقة الخامسة بمسلسل "إسعاف يونس".

وكتب "أنور" عبر حسابه على تويتر: "نورني وشرفني أخويا النجم مصطفى خاطر، ضيف شرف الحلقة الخامسة من مسلسل (إسعاف يونس).. الحلقة الخامسة نزلت وبكرة إن شاء الله الحلقة السادسة، وفيه حلقات جديدة كل أربعاء وخميس من كل أسبوع حصريًا على watch it ".

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، ومن إخراج معتز التوني.