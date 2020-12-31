فيديو| أروى جودة تروي تفاصيل تجربتها مع الطبيب النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أروى جودة، على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تجربتها مع زيارة الطبيب النفسي والتوعية بالإهتمام بالصحة النفسية من خلال حملة "نفسي".

ونشرت أروى فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة مليئة بالتحديات ومهم جدًا إننا نتعلم إزاي نتعداها ونكون أقوى.. عارفة إنها ساعات بتكون صعبة وبتحتاج مجهود كبير إننا نتعداها ونستوعبها.. لكن مفيش حاجة أهم منك ومن راحة بالك.. أنا شاركتكم حكايتي من خلال حملة نفسي، شاركونا حكايتكم و خلينا نشجع بعض".

وقالت أروى، بالفيديو، إن الصحة النفسية مهمة جدًا ولا يعني أننا نرى الشخص بشكل جيد، فهو لا يعاني من أي عرض مرضي، وأنه بخير ومش محتاج مساعدة.

وأوضحت، أن أكثر ما كان يزعجها أنها عندما تشارك من حولها ما تشعر به، فيخبرونها أنها جيدة وفقط تحتاج أن تسافر لتغيير الأجواء، إلى أن قررت اللجوء للطبيب النفسي واكتشفت ما تعاني منه، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالحزن وعندما تستيقظ من نومها تبكي، وإذا سمعت أصوات عالية تبكي ولا تنام بشكل جيد أو تتناول أكل صحي، لا شيء يبهرها ودائما تشعر أنها وسط أشخاص كثيرون لكنها وحيدة.

وأضافت، أنه اتضح أنها تعاني من عدم القدرة على التركيز لذا دائمًا تكون عصبية إذا قاطعها أي شخص، ولا تتذكر الأسماء وتتذكر الأشياء بصعوبة، موضحة أن هذه الأمور بدأت تتحسن وأنها تواجه نفسها وتعرف ما تعاني منه، موجهة نصيحة للجميع باللجوء للطبيب النفسي أو أي استشاري للخروج من الأزمات وعدم الشعور بالخجل أو الكسوف.