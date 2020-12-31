في ذكرى ميلادها.. هذا ما قالته أم كلثوم عن الجمهور الليبي وغنائها بالفصحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم الخميس، الذكرى 122، لميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، فهي من مواليد 31 ديسمبر 1898 ، حيث ولدت بمركز السنبلاوين بالدقهلية.

عن غنائها بالفصحى

قالت السيدة أم كلثوم، في لقاء إذاعي نادر: "حبي للفصحى وإيماني بالقصيدة، يأتي لأن الأغنية الفصحى أكثر تأثيرًا في نفسي وفي نفوس العرب جميعًا، لأنها هي اللغة التي نخاطب بها كل العالم العربي".

أقوى عاطفة تمتلكها

قالت أم كلثوم، في لقاء نادر: "أقوى عاطفة عندي هي العاطفة الدينية، ويتجاوب معها الأستاذ السنباطي ويتذوقها بشكل بديع، ومفيش شك إنه إلى جانب الشعر الجيد الذي يُضفي عليه هالة من التقديس، فيخلق شعور عندي يصعب عليا وصفه، ولكن فقط أستطيع غناءه".

حقيقة زواجها العرفي

عن حقيقة زواج أم كلثوم والموسيقار الكبير محمود الشريف، عرفيًا، قال الشناوي لمصراوي، إن قصة الحب انتهت بخطوبة معلنة، وتم الزواج بينهما دون الإعلان عنه: "أم كلثوم رفضت إعلان الزواج بشكل رسمى، ولكنه الوحيد الذي قالت عنه الأمر لمحمود وما يريد".

الجمهور الليبي

عن رأيها في الجمهور الليبي، قالت أم كلثوم في لقاء إذاعي نادر: "أول حاجة لفتت نظري في الجمهور الليبي، على كثرة العدد الذي كان يزيد عن 10 آلاف شخص، ماكنش ممكن إن الواحد يقدر يحكمه، ولكن لاحظت إن الجمهور الليبي في غاية الأدب وفي حسن الإستماع بشكل أنا أندهش له، مكنش فيه أي رقابة عليه، ومع ذلك أدب الاستماع أدهشني بسرور عجيب جدا".

شعراء ليبيا

عن إمكانية تعاونها مع شعراء من ليبيا، أوضحت أم كلثوم: "أنا معتزمة إني أغني لكل شاعر عربي، لأن ده واجب.. لازم أنا أقوم به، زي ما أنا غنيت للشاعر الفيلسوف الاسلامي إقبال، وزي ما غنيت لكل الشعراء القدامى والحديثين، فأنا أطمع ويسعدني جدًا أن أغني لكل شاعر في بلد عربي".

الجمهور التونسي

عن رأيها في الجمهورالتونسي، قالت أم كلثوم في لقاء نادر: "سعدت بلقاء الشعب التونسي، وكنت فخورة به كشعب عربي، وده اللي حسيته في أول لقاء لي معهم في أول زيارة لتونس".