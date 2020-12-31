شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: حظر تجول سينما لها قيمة وأوافق على كل ما هو جرىء وهادف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها حظر تجول قائلة: "مبسوطة جدا إن الجمهور الأكبر هيشوف الفيلم، لأن جمهور المهرجان هو النقاد والفنانين وجمهور الأوبرا، دلوقتى كل الناس تشوفه ويا رب يعجبهم".

وتابعت: "فيلم حظر تجول يقدم سينما ليها قيمتها وبتخدم المجتمع وليها رسالتها وتبقى مشرفة لينا بجد لما تمثل مصر فى أى مكان فى العالم، سينما بتخدم المجتمع حقيقى يعنى مش مجرد الناس تنبسط ويبقى فيلم وخلاص، لأ الفيلم بيقدم قضية مهمة جدا، والسينما لا تقدم حلول لكن تضع إيد الناس على الخطأ فى المجتمع وتخليهم هما يفكروا فى حلول".

وأكملت إلهام شاهين: "أنا بحب كل جديد ومختلف اللى (ميجرؤش) عليه أى فنانين تلاقى إلهام شاهين تتجرأ طالما هادف وتعمله، وفى موضوعات كتير بيخافوا منها أنا مش بخاف، بالعكس كل ما بلاقى موضوعات جريئة بكون مقبلة عليها أكتر".

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.