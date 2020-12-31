شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: سعيدة بأعمالى مع المتحدة للخدمات الإعلامية وأتمنى المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة حنان مطاوع، "سعيدة جدا لأنى اشتغلت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجى من أعمال من إنتاجها الخالص، مثل لمس أكتاف والقاهرة كابول، الذى سيعرض رمضان القادم، وقبل ذلك ضد مجهول ومبسوطة لأنى اشتغلت معاهم في شراكة فمع شركات كبيرة مثل أروما وبنت القبائل، وكانت تجارب كثيرة وجميلة وأتمنى إنها تتكرر يا رب.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع على قناة إكسترا نيوز: آخر 8 سنوات حدثت طفرة كبيرة لأن مخرجى السينما دخلوا التليفزيون في وقت وجود مسلسلات تاريخية تنتج في بلدان أخرى، ونحن مصدر الصناعة في الوطن العربى مما أدى إلى وجود منافسة جميلهة فعدنا إلى الريادة مرة تانية وده لأن التقنيات أصبحت سينمائية حديثة جدا، وكمان بعد دخول مخرجى السينما أصبحنا أكثر تطورا وننافس نفسنا ونحاول تلافى أخطاء السنوات الماضية، وأشكر الإنتاج جدا ولكن لا أستطيع أن أشكر الإنتاج فقط لأن هناك مخرجين وورش وشباب وهناك دم جديد دخل المجال.

وتابعت: تعجبنى المنوعات كما تعجبنى التوك شو مدام إسعاد يونس ومنى الشاذلى، وحاليا بقفل القاهرة كامل واحتمال أدخل مسلسل الفترة اللى جاية.