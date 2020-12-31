شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين للمتنمرين على سوسن بدر ويسرا اللوزى: ربنا ياخدكم أنتم وأمثالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها "حظر تجول": "التنمر على الفنانين بشوفه قلة أدب وقلة أخلاق وقلة دين، الدين أخلاق فى الأساس، ولكن التطاول على الفنانة والدعاء عليها بالموت ده شخص أنا بقوله ربنا ياخدك أنت وأمثالك، والتانى اللى يتنمر على فنانة عشان عندها بنت تعانى من مشكلة خاصة بقوله أنت مش بنى آدم ولا تستحق الحياة، وعمر ما كانت أخلاق المصريين كدة".

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.