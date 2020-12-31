شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضربة معلم الحلقة 29.. محمد رجب يعتدى على أحمد إمام بسبب هاجر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "ضربة معلم" التى تم عرضها على قناة cbc، اليوم الأربعاء، اعتداء "جابر" محمد رجب، على "عمر" أحمد إمام، أمام الملهى الليلى بسبب مضايقته لـ"ليلى" هاجر أحمد ابنة "الحاج شيردى" رياض الخولى الذى يعمل معه جابر.

يصطحب جابر "سلمى" ياسمين البشبيسى إلى المنزل بعد قلق زوجته "تباهى" رانيا فريد شوقى عليها لتأخرها خارج المنزل، ويعاتبها على تواجدها في الملهى اليلى بصحبة يحيى شردى، ويعدها أنه لن يخبر تباهى بما حدث، بعد ذلك تعتذر سلمى لجابر على طريقة تعاملها معه.

تعود ليلى إلى المنزل وتشتكي لوالدها شيرى من جابر الذى أرسله وراءها وضرب خطيبها، وتخبر والدها أنها لن تتزوج ولا تريد الألماس الذى أحضره لها، بينما "زينة" أميرة العايدى تحكى لطليقها شيرى عن تصرفات ليلى غير المفهومة وأنها أصبحت غير طبيعية.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.