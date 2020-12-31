شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوكا يحكى تفاصيل صادمة عن وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطرب المهرجانات أوكا، أن والدته توفيت وهو فى الثالثة من عمره، ومن بعدها استكمل حياته من "جدته".

وقال، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار": "حاجة توجع أوي لما والدتك تموت وأنت صغير.. بس اللي يوجع أكتر بكتير لما أمك تموت قدام عينك وهى بتتكهرب وأنت لسه طفل".

وواصل: "المنظر فاكره حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه استقر فيما بعد ذلك مع جدته هو وشقيقته، مضيفًا: "ستى كانت عاوزانا نبقى معاها، وهى اللى جوزت والدى، وفراقها كان صعب".