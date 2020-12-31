شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن الراحل حاتم على: كان مهموما بالإبداع.. مخرج عظيم وممثل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة وفاء عامر التعازى لأسرة جمهور المخرج حاتم على الذى فارق عالمنا صباح أمس الثلاثاء داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 58 عاما، إثر سكته قلبية، و قد شاركت الفنانة وفاء عامر في أحد أشهر مسلسلات حاتم على و هو مسلسل الملك فاروق و قامت بدور الملكة نازلى و قد حصد المسلسل عدة جوائز.

و قالت الفنانة وفاء عامر عبر مداخلة هاتفية لتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، إنها علمت بخبر وفاة المخرج حاتم على من خارج الوسط الفني من خلال مكالمة من طبيب صديق مشترك، وهو من أشد المعجبين بأعمال المخرج الراحل.

وأضافت عامر، أن حاتم على قبل أن يكون مخرج عظيم فهو ممثل رائع، وظهر ذلك في دوره في مسلسل "دائرة النار"، الذى عرض قبل سنوات طويلة.

و قالت وفاء عامر إن حاتم على كان شغله الشاغل طوال الوقت تقديم كل ما يضيف للفن، وكان دائم القول أن الفن يؤرخ للتاريخ، وأن أخر لقاء بينها وبين المخرج حاتم على، كان قبل أيام من ظهور فيروس كورونا، وأضافت أنها كانت تتمنى تكرار تجربة العمل مع المخرج الراحل.

و كشفت الفنانة وفاء عامر لليوم السابع أنها تستعد للسفر خلال الأيام القادمة لتصوير مشاهدها كضيفة شرف في مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق الذى من المقررعرضه خلال الموسم الرمضانى لعام 2021، و قالت إنها تجسد دور جديد عليها لم تقدمه من قبل، كما صرحت أنها تستعد لتكملة أحداث مسلسل "إلا أنا" لتمتد حلقاته إلى 60 حلقة.

و تنتظر النجمة وفاء عامر عرض مسلسلها الجديد "سكن البنات" خلال الفترة القادمة و الذى يجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.