شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ فى رسالة لجمهوره: بعد ساعة بث لايف على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، أنه سوف يظهر في بث مباشر مساء اليوم عبر حسابه الرسمي على انستجرام، حيث غرد على تويتر قائلا: "بعد ساعه بث لايف في الانستجرام".



تركي ال الشيخ عبر تويتر

وفي وقت سابق، نشر المستشار تركى ال الشيخ، مالك نادى ألميريا الأسبانى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد.فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح والعقل والفرح والاحترام.

كما لبى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رغبة أحد مشجعى نادي الزمالك، بالسماح لنجله بالتواجد في اختبارات نادي ألميريا الإسباني في الفترة القادمة، حيث قام بنشر مقطع فيديو استقبله من والد الطفل يستعرض فيه نجله مهاراته بالكرة.

ونشر تركي آل شيخ رسالة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وأرفق معها مقطع الفيديو الذى يتضمن مهارات الطفل، وقال فيها : "بعث لي والدك مقطع الفيديو لك وصور من تمارينك ادعوك ووالدك بعد زوال جائحة كورونا لخوض اختبارات ناشئي نادي الميريا إذا نجحت في الاختبارات سأتبنى موهبتك شخصيًا.. بالتوفيق .. هدفي دعم اي موهبه عربيه واكثر مايسعدني نجاح اي شخص اقدم له الدعم لان نجاحه من نجاحي ... احب النجاح اكثر من حبي لنفسي".