لؤى يعايد الجمهور بـ"آخر نسخة" فى العام الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يعايد الجمهور بـ"آخر نسخة" فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط احتفالات العالم باستقبال العام الجديد، حرص المطرب لؤي على معايدة جمهوره، من خلال طرح آخر أعماله الفنية "آخر نسخة"، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان، ولايف ستايلز ستديوز، وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الدعائي للكليب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد انتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، وفكرة الكليب تعتمد على الأجواء الرومانسية الراقصة، التي أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو.
وتنتمي الأغنية إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية"آه ياعيني يا ليل"، وهي من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.