شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يعايد الجمهور بـ"آخر نسخة" فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط احتفالات العالم باستقبال العام الجديد، حرص المطرب لؤي على معايدة جمهوره، من خلال طرح آخر أعماله الفنية "آخر نسخة"، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان، ولايف ستايلز ستديوز، وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الدعائي للكليب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد انتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، وفكرة الكليب تعتمد على الأجواء الرومانسية الراقصة، التي أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو.

وتنتمي الأغنية إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية"آه ياعيني يا ليل"، وهي من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.