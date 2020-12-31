الارشيف / فن ومشاهير

نايل رودجرز يؤكد أن بابه مفتوح دائما للتعاون مع نجمه البوب الشابة دوا ليبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن نايل رودجرز يؤكد أن بابه مفتوح دائما للتعاون مع نجمه البوب الشابة دوا ليبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " نايل رودجرز " واحد من أهم صناع الموسيقى فى العالم حيث يمتلك تاريخ فنى ضخم، فقد صدم نايل البالغ من العمر ( 68 عاما ) بتأكيده أن النجمة العالمية دوا ليبا رفضت التعاون ومساهمات أسطورة الموسيقى فى ألبومها الأخير "Future Nostalgia" ، بينما أكد رودجرز إن بابه مفتوح دائما للتعاون مع نجمة البوب الشابة .

نايل ودوا

قال الموسيقى الشهير لصحيفة ذا صن : "الأمر متروك لها.. لقد تآلفنا بشكل رائع ، أحببنا بعضنا البعض حقا.. ويمكنها الاتصال بى فى أى وقت فأنا حقا محبط " ، و هو التصريح الذى تداوله العديد من المواقع نقلا عن الصحيفة  .

Nile Rodgers

على الرغم من أن دوا ليبا ونايل رودجرز أمضيا وقت طويل فى الاستوديو معا خلال عام 2019 ، إلا أن دوا غيرت كل ترتيباتها و أعلنت أنها ترغب فى جعل التوزيع الموسيقى الخاصة بألبومها يكون عصرى بنسبة أكبر بدلا من الديسكو القديم.

وقد أوضحت دوا ليبا فى ذلك الوقت قائلة : "أعتقد أننى كنت بحاجة إلى عنصر أكثر حداثة و عصرية قليلا من الإنتاج ، فقد كان الإنتاج الذى قمنا به معا مذهلا ، لكننا تطرقنا إلى ديسكو جميل وشيك كان يجب أن يكون أكثر حداثة " .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا