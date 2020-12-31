شكرا لقرائتكم خبر عن نايل رودجرز يؤكد أن بابه مفتوح دائما للتعاون مع نجمه البوب الشابة دوا ليبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " نايل رودجرز " واحد من أهم صناع الموسيقى فى العالم حيث يمتلك تاريخ فنى ضخم، فقد صدم نايل البالغ من العمر ( 68 عاما ) بتأكيده أن النجمة العالمية دوا ليبا رفضت التعاون ومساهمات أسطورة الموسيقى فى ألبومها الأخير "Future Nostalgia" ، بينما أكد رودجرز إن بابه مفتوح دائما للتعاون مع نجمة البوب الشابة .

قال الموسيقى الشهير لصحيفة ذا صن : "الأمر متروك لها.. لقد تآلفنا بشكل رائع ، أحببنا بعضنا البعض حقا.. ويمكنها الاتصال بى فى أى وقت فأنا حقا محبط " ، و هو التصريح الذى تداوله العديد من المواقع نقلا عن الصحيفة .

على الرغم من أن دوا ليبا ونايل رودجرز أمضيا وقت طويل فى الاستوديو معا خلال عام 2019 ، إلا أن دوا غيرت كل ترتيباتها و أعلنت أنها ترغب فى جعل التوزيع الموسيقى الخاصة بألبومها يكون عصرى بنسبة أكبر بدلا من الديسكو القديم.

وقد أوضحت دوا ليبا فى ذلك الوقت قائلة : "أعتقد أننى كنت بحاجة إلى عنصر أكثر حداثة و عصرية قليلا من الإنتاج ، فقد كان الإنتاج الذى قمنا به معا مذهلا ، لكننا تطرقنا إلى ديسكو جميل وشيك كان يجب أن يكون أكثر حداثة " .