شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يغنى "المصلحجية كترو" بصحبة عمر كمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على "انستجرام" مقطع فيديو جديد ظهر فيه بصحبة المطرب أحمد شيبة، معلقا :"والدنيا باظت يابا على الآخر .. واللى ركبوا الموجة كتير".

وقال المطرب أحمد شيبة خلال لقائه مع عمر كمال إنه يستعد لطرح أغنية جديدة وهنا بدأ شيبة في غناء الأغنية :"المصلحجية كتروا والناقصين رحتهم فاحت"، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

وفي وقت سابق، احتفل أحمد شيبة مع النجم محمود الليثي، بطرح أغنيتهما الجديدة "حملونى"، والتي يشاركهما في غنائها أيضا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، بغنائهما لمقطع منها أثناء تواجدهما سويا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.

ويشار إلى أن مطرب المهرجانات عمر كمال طرح برومو أغنيته الجديدة مع الفنان الشعبى أحمد شيبة، ونشر فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه بموقع "انستجرام" وعلق قائلاً: "أحمد شيبه وعمر كمال.. والنبى معلش تعالو ف الوش لو كارهنى، أحسن ما ضهرى الكل بيهرى ومش حابنى"، وذلك بعد أزمته مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، التى وصلت إلى تبادل الاتهامات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعى.



أحمد شيبة وعمر كمال



الفنان أحمد شيبة مع عمر كمال