شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينتظر قدوم العام الجديد 2021 فى صورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة طريفة له، ظهر فيها جالسا وواضعا يده اليمنى على خده وخلفه العام 2021 بأرقام مضيئة، معلقا: "يا رب.. 2021"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيه ومعجبيه على السوشيال ميديا.



الفنان محمد إمام

وحرص النجم محمد إمام، في وقت سابق، على الاحتفال بمناسبة الكريسماس بصحبة ابنته خديجة، حيث ظهرا معًا في صورة من أمام شجرة الكريسماس عبر حسابه على موقع إنستجرام.



محمد عادل إمام

من ناحية أخرى، اكتملت قائمة النجوم في مسلسل "النمر" من بطولة النجم محمد إمام وذلك تمهيدا لانطلاق تصويره الفترة المقبلة للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وانضم كل من بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وعمرو عبد الجليل وأحمد عبد الله محمود، وعدد من الفنانين الشباب، كما تشارك الفنانة نيرمين الفقى والفنان هنا الزاهد لتقف أمام بطل العمل وتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث المسلسل، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج سيرنجى.

ومن المقرر أن يصور إمام كل المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، والمنصورية وعدة ديكورات بالقاهرة بعد انتهاء اختيارها ومعاينتها، في الوقت الذي يواصل محمد إمام تدريباته البدنية والتدريبات على اللهجة لتقديمه الشخصية الصعيدية للمرة الاولى بشكل صريح في أعماله الفنية.